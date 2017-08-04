В Одесской области в ДТП погибли три человека – правоохранители

В результате столкновения двух автомобилей два человека погибли на месте происшествия, а один от полученных травм скончался в больнице, сообщили в Белгород-Днестровском отделении полиции ГУНП в Одесской области

"Около 11:00 на 89 км автодороги "Одесса-Рени" водитель автомобиля "СМАРТ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2109". В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя погибли на месте. Пассажира автомобиля "ВАЗ-2109", 43-летний житель Саратского района с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где он умер", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие и устанавливаются все обстоятельства ДТП.