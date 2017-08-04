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04:33 04.08.2017

Осенью откроют Киевскую детскую больницу №2 с обновленным приемным отделением и травмпунктом - КГГА

Осенью 2017 года, после ремонта, откроют Киевскую городскую детскую клиническую больницу №2 с обновленными приемным отделением и травмпунктом, сообщили в Киевской городской государственной администрации в четверг.

Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что запуск этих отремонтированных помещений в эксплуатацию является первым этапом глобальной реконструкции заведения.

"В течение ближайших месяцев мы также планируем заменить окна на энергосберегающие, утеплить здание, заменить кровлю. А потом сразу возьмемся за капремонт первого этажа и входной группы", - подчеркнул Н.Поворозник.

Также он рассказал о существенных изменениях, происходящих и в обустройстве Больницы скорой медицинской помощи.

"Уже к концу года в БСМП после капремонта должно открыться новое отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи", - сообщил заместитель председателя КГГА и добавил, что приведение такого стратегического для киевлян медучреждения в соответствие мировым стандартам, не ограничивается созданием современного эмердженси.

"На сегодня уже почти закончен ремонт помещений лучевой диагностики, где вскоре должны заработать новые МРТ и СКТ, планируется капитальный ремонт канализационных сетей, кровель, фасадов и т. А еще на базе учреждения в 2018-м будет создан Центр сердечно-сосудистой патологии", - рассказал Н.Поворозник.

По его словам, современное оборудование и комфортные условия для пациентов и врачей значительно повышают шансы на успешное лечение. Поэтому прямая задача власти - обеспечить всем этим киевлян и сделать это качественно и быстрее.

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Интерфакс-Украина
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