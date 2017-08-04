В Донецкой области будут судить и.о. ректора присвоившего 3,2 млн грн – правоохранители

В Донецкой области будут судить и.о. ректора одного из вузов, который, выписывая себе надбавки, присвоил более 3,2 млн грн, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области

"Прокуратурой Донецкой области в Павлоградский районный суд Днепропетровской области направлено обвинительное заключение в отношении профессора кафедры одного из университетов, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Правоохранители уточнили, что досудебным расследованием установлено, что в 2011 году обвиняемый был назначен на должность и.о. ректора частного высшего учебного заведения в Донецкой области, занимая которую в течение года злоупотреблял своим служебным положением – без проведения собрания учредителей, составлял, подписывал и предоставлял в бухгалтерию приказы о незаконном начислении себе надбавок и повышения своего оклада, что не предусмотрено Положениями университета.

В результате указанных действий и.о. ректора завладел денежными средствами университета в сумме более 3,2 млн грн.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.