В Покровске Турчинов продемонстрировал современную методику подавления телевизионного вещания с оккупированных территорий

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках рабочего визита продемонстрировал "оружие контрпропаганды" и посетил украинский военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции.

"Сегодня глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в рамках рабочей поездки посетил Покровское, где встретился с руководителем АТО и с мэром и горожанами. Именно в помещении горсовета присутствующим была продемонстрирована уникальная современная методика подавления телевизионного вещания с неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей разработанной одной из ведущих украинских компаний", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг вечером.

В пресс-центре уточнили, что данная методика позволяет эффективно создавать препятствия в трансляции до 10 каналов вражеского вещания одновременно и обеспечивает беспрепятственную работу украинских каналов, работающих на частотах, которые блокируются.

Руководитель АТО ознакомил А.Турчинова с состоянием дел в районе ответственности одной из бригад сил АТО.

На позиции украинских защитников глава СНБО пообщался с офицерами и солдатами, поинтересовался проблемными вопросами и потребностями и пообещал содействие в их решении. Он также проинформировал военнослужащих, что недавно прислал в Кабинет Министров Украины предложения по формированию оборонного бюджета страны, предусматривающих существенное повышение денежного обеспечения военнослужащих.

"Сегодня достойное денежное обеспечение солдат и офицеров - вопрос профессионализма и боеспособности ВС Украины и других военных формирований. Это надежность нашей обороны и национальная безопасность", подчеркнул А.Турчинов.