Суд оправдал осужденного за взятку чиновника Госпогранслужбы, он вышел на свободу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подтверждает распространенную в СМИ информацию об отмене Апелляционным судом Киева приговора бывшему руководителю департамента материально-технического материального обеспечения Государственной пограничной службы Олегу Лантвойту, ранее осужденному за получение взятки.

"Вот такая информация адвоката осужденного/на это время оправданного судом генерал-лейтенанта Лантвойта. Такой факт имеет место", - написал А.Матиос на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По его словам, это решение суда будет оспорено. "Получим решение Киевской апелляции и подготовим и внесем кассационную жалобу… Мы убеждены… в достаточности собранных и оцененных судом первой инстанции наших доказательств, которые легли в основу приговора о наказании в виде лишения свободы Лантвойта на 10 лет. Будем бороться", - написал А.Матиос.

По данным СМИ, суд в ответ на поданную жалобу решил, что в деле против О.Лантвойта нет его вины, и не только отменил приговор и закрыл производство, но и восстановил О.Лантвойта в воинском звании.

Как сообщалось, О.Лантвойт за принятие положительных решений при закупке вещевого имущества для нужд Госпогранслужбы Украины через представителя коммерческих структур получил неправомерную выгоду в размере 349 тыс грн.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), чиновник был уведомлен о подозрении, а в мае 2014 года – задержан. Состояние соблюдения гособвинения в производстве А.Матиос взял под личный контроль. 28 августа 2014 года обвинительный акт в отношении О.Лантвойта был направлен в суд.

3 ноября 2015 года Дарницкий районный суд города Киева приговорил О.Лантвойта к 10 годам лишения свободы без права занимать особо ответственные должности в течение 3 лет и с лишением воинского звания генерал-лейтенанта.

"Лантвойт Олег Борисович признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.5 ст.368 УК Украины в редакции от 18.04.2013 по факту получения неправомерной выгоды в сумме 349 100 грн и осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на 3 года, с лишением воинского звания генерал-лейтенант", - сообщил А.Матиос, уточнив, что это первый приговор Дарницкого райсуда за получение "взятки" в особо крупных размерах со взятием под стражу в зале суда.