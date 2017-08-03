Украинские военные сбили беспилотник боевиков – Минобороны

Министерство обороны Украины сообщает о сбитом беспилотном летательном аппарате незаконных вооруженных формирований, осуществлявшем разведку в Донецкой области.

"Украинские военные, продолжающие удерживать оборону на Приазовье, на днях на высоте около 800 м зафиксировали беспилотный летательный аппарат, который собирал информацию для пророссийских наемников. Украинские армейцы уничтожили БПЛА и не позволили сепаратистам получить любые данные", - сообщается на официальном сайте украинского оборонного ведомства в четверг.