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21:10 03.08.2017

Украинские военные сбили беспилотник боевиков – Минобороны

Министерство обороны Украины сообщает о сбитом беспилотном летательном аппарате незаконных вооруженных формирований, осуществлявшем разведку в Донецкой области.

"Украинские военные, продолжающие удерживать оборону на Приазовье, на днях на высоте около 800 м зафиксировали беспилотный летательный аппарат, который собирал информацию для пророссийских наемников. Украинские армейцы уничтожили БПЛА и не позволили сепаратистам получить любые данные", - сообщается на официальном сайте украинского оборонного ведомства в четверг.

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Интерфакс-Украина
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