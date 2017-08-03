В Раздельнянском районе горело 13га леса, пожар ликвидирован

Возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 13 гектар, местами с переходом в верховой пожар, произошел в четверг, 3 августа, в 16:25 вблизи с.Шеметово Раздельнянского района Одесской области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в 18:45 пожар был ликвидирован.

Общая площадь лесного массива, где возник пожар, составляет около 30 га. Угрозы населенным пунктам не было. Причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара было привлечено 25 человек личного состава, 8 единиц пожарной и специальной техники, в том числе от ГСЧС - 20 человек личного состава, 5 единиц техники и самолет АН-32П.