В Киеве из-за жары может наблюдаться метеорологическая дымка, информируют в КГГА

По состоянию на четверг, 3 августа, в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке) и по прогнозу Украинского гидрометцентра, из-за жаркой погоды и уровня загрязнения, метеорологическая дымка может удерживаться до конца текущей недели.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные ГУ Госпродспоживслужбы в г.Киеве, в столице повышенный уровень загрязнения воздуха наблюдается в местах наибольшего скопления автотранспорта - на крупных автомагистралях города. По результатам анализа качества атмосферного воздуха в парковых зонах Киева, превышение уровня загрязнения воздуха отсутствует. Для уменьшения испарений вредных веществ с автодорог в воздух "Киевавтодор" осуществляет полив дорог в усиленном режиме.

Сейчас Главное управление Госпродспоживслужбы в г.Киеве осуществляет контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. "О результатах исследований будет сообщено дополнительно", - анонсировали в КГГА.

"Врачи советуют в такой период ограничить пребывание на солнце, избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха", - добавили в горгосадминистрации.