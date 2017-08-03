События

19:51 03.08.2017

В НАБУ настаивают, чтобы нардеп Поляков надел электронный браслет

Решение, которым суд обязал народного депутата Максима Полякова надеть электронное средство контроля (браслет) и сдать паспорта для выезда за границу, является законным и должно быть выполнено, заявляют в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"Народный депутат, как и любой гражданин Украины, имеет право защищать свою честь и достоинство в суде, выражать несогласие с действиями правоохранительных органов, обжаловать судебные решения в установленном законом порядке. Однако неотмененное решение суда должно быть выполнено. Преднамеренное невыполнение решения суда, в соответствии со ст.382 Уголовного кодекса Украины, влечет за собой уголовную ответственность", - говорится в заявлении на странице НАБУ в соцсети Facebook.

В НАБУ также опровергли заявления парламентария о незаконности своих действий и нехватке информирования о запланированных следственных или процессуальных действиях. "Детективы НАБУ многократно и различным образом информировали народного депутата о необходимости явиться для выполнения решения суда и надеть электронный браслет", - заявляют в Бюро.

Как сообщалось, М.Поляков подозревается в совершении действий предусмотренных ч.4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП 19 июня 2017 года задержали 7 чел., причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата. Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал М.Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств: он обязан носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта. Мера пресечения действует до 19 августа.

М.Поляков должен был прийти в облуправление полиции Черкасской области в субботу, 22 июля, для процедуры надевания электронного браслета, однако не явился. Защита уведомила НАБУ в телефонном режиме, что М.Поляков не намерен исполнять решение суда в части обязательства носить электронный браслет. При этом сам парламентарий заявил, что правоохранители не предпринимали попыток надеть ему электронный браслет и заверил, что не намерен прятаться от следствия и будет выполнять все требования.

25 июля парламентарий внес определенный судом залог.

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