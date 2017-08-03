Шахтеры "ArcelorMittal Кривой Рог" устроили малочисленный митинг

Работники шахтоуправления по подземной добыче руды горного департамента Криворожского горно-металлургического комбината "ArcelorMittal Кривой Рог", намеревавшиеся провести 2 августа забастовку, требуя повышения зарплаты, не бастовали, вновь устроив малочисленный митинг.

"2 августа состоялся немногочисленный митинг, не забастовка. Официально мы не комментируем в этот раз, предыдущее заявление руководства компании остается актуальным", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии.

Ранее шахтеры намеревались провести забастовку 26 июля 2017 года, но состоялся митинг работников шахтоуправления по подземной добыче руды (на правах шахт) вместо ранее заявленной забастовки.

Администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" приветствовала решение работников предприятия отказаться от проведения незаконной забастовки, отметив, что считает организацию забастовки незаконной, поскольку нарушены нормы действующего законодательства, регулирующие порядок разрешения коллективных трудовых споров.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".