В зоне АТО с начала суток тенденции к обострению нет

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины в течение дня не отмечалось тенденций к обострению обстановки, констатируют в пресс-центре штаба АТО.

"По своей обычной тактике, российско-оккупационные группировки днем осуществляют до 10 обстрелов украинских позиций и в основном это легкое вооружение. Основная активность бандитов обычно фиксируется после 18 часов", - сообщает пресс-центр в сводке по состоянию на 18.00 четверга, опубликованной на странице в соцсети "Фейсбук".

Так, с полуночи и до 18.00 четверга на Луганском направлении члены бандформирований из стрелкового оружия открывали огонь по украинским укреплениям на подступах к Новоалександровке. А по опорным пунктам в Крымском и Новотошковском били вражеские гранатометы.

На Мариупольском направлении около 14.00 противник выпустил 8 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Павлополя, а на Донецком направлении боевики из гранатомета обстреляли шахту Бутовку.

"В ответ на провокации незаконных вооруженных формирований силы АТО оперативно открывали огонь, и огневое противостояние было непродолжительным. Стоит добавить, что несмотря на летнюю жару, линия украинской обороны продолжает совершенствоваться. Наши бойцы находятся в полной боевой готовности и морально готовы дать жесткий и быстрый ответ врагу в любую часть суток", - заверили в пресс-центре штаба АТО.

О потерях в рядах ВСУ в опубликованной сводке не сообщается.