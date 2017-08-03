Минобороны не заключает договора с ОПК и фактически уже сорвало выполнение ГОЗ на 2017 год - Тымчук

Несмотря на принятое властями Украины решение о многомиллиардном дофинансировании оборонных потребностей государства в 2017 году, выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на этот год, фактически, уже сорвано Министерством обороны в связи с не заключением военным ведомством договоров с ОПК на изготовление новой военной техники, убежден народный депутат (фракция "Народный фронт"), координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Гособоронзаказ в части закупки новой бронетехники для армии что месяц назад был в ступоре, что сейчас (вчера я специально еще раз опросил директоров предприятий). Причина все та же – Минобороны не заключает договора с предприятиями "оборонки", полностью срывая (точнее – уже по факту сорвав) выполнение гособоронзаказа на этот год", - отмечает Д.Тымчук в размещенном на сайте "ИС" комментарии в связи с утверждением главой государства на днях изменений в госбюджет на 2017 год.

Нардеп акцентирует, что из-за "позиции военных чиновников", несмотря на военное время, мощности ОПК простаивают, а тысячи работников ОПК "не сегодня-завтра" вынуждены будут уйти в неоплачиваемые отпуска. "Новая техника производиться не будет, хотя финансирование гособоронзаказа (госгарантии) были предусмотрены и до сегодняшнего дня", - уточняет он.

В этой связи Д.Тымчук напоминает, что при пересмотре бюджета на 2017 год, по его словам, "практически все звенья власти сработали четко: парламент принял соответствующие изменения, президент их оперативно утвердил".

"Если есть причина такой позиции чиновников Министерства обороны – безумно хочется ее услышать. Потому как непонятно, отчего мы вырываем миллиарды из социалки и даем их на оборону, но наша оборонка при этом стоит", - резюмирует нардеп.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 июля приняла закон об изменениях в госбюджет-2017, предусматривающий дофинансирование оборонных потребностей государства. Закон был подписан главой государства 1 августа. По данным пресс-службы ВР, согласно закону, расходы общего фонда госбюджета на финансирование неотложных потребностей сектора безопасности и обороны, включая проведение АТО, увеличены почти на 6 млрд грн. Кроме того, закон также предусматривает увеличение доходов спецфонда госбюджета на 10,98 млрд грн за счет средств, полученных от реализации имущества, конфискованного судом за коррупцию и коррупционные нарушения.

Закрепленное указом президента №183/2017 от 11 июля решение СНБО от 10 июля о дофинансировании сектора безопасности и обороны в 2017 году предусматривает дофинансирование Минобороны в объеме около 5 млрд грн, в том числе около 1 млрд грн - по линии общего фонда, и 4 млрд грн – по линии спецфонда за счет средств спецконфиската.

Согласно указу, дофинансирование Министерства обороны Украины по линии спецфонда за счет спецконфиската планируется направить в том числе, на мероприятия ГОЗ. В частности: на закупку вооружения и военной техники предусмотрено 1 млрд грн, на закупку и производство боеприпасов – 1,4 млрд грн, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке нового ракетного вооружения - 300 млн грн, на закупку танков БМ "Оплот" - 300 млн грн.

В январе Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил ГОЗ на 2017 год в размере около 11 млрд грн, из них 9 млрд грн должны быть профинансированы из общего фонда бюджета.