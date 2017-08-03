Общественный порядок на Донетчине будет охранять новое подразделение полиции

В рамках реформирования полиция прифронтовой Донецкой области модернизирует систему реагирования и на базе Главного управления Нацполиции в области создаются 49 секторов реагирования патрульной полиции.

"Наряды в составе более 600 полицейских будут перекрывать весь регион и выполнять целый комплекс функций - от реагирования на вызовы граждан до обеспечения безопасности дорожного движения", - сообщает в четверг пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

В ведомстве пояснили, что создание нового подразделения связано с ликвидацией отдела по обеспечению безопасности дорожного движения ГУНП в Донецкой области.

Функции безопасности дорожного движения на трассах национального значения, автотехническая инспекция, розыск транспорта передаются в управление патрульной полиции. Соответственно сокращаются должности, которые обслуживали эти направления работы. Сейчас по приказу Нацполиции сокращен весь штат подразделения - 333 работника.

В Мариуполе, Краматорске, Славянске функцию организации безопасности дорожного движения наряду с другими уже выполняет патрульная полиция. Остальные территории Донетчины будут обслуживать новые сектора реагирования патрульной полиции (СРПП), которые будут закреплены за территориальными органами полиции.

"С учетом площади и численности населения прифронтового региона предусмотрено формирование 49 секторов реагирования - по 4 в каждом отделе и отделении полиции Донбасса. По предварительным расчетам, штат нового подразделения будет насчитывать 622 работника. В группы реагирования войдут инспекторы по обеспечению безопасности дорожного движения, участковые офицеры и работники, ответственные за линию логистики. Кроме того, в структуру секторов будут введены очередные части территориальных подразделений", - говорится в сообщении.

Экипажи СРПП будут патрулировать территорию в определенных для них квадратах. Задача групп реагирования аналогична тем, которые выполняют патрульные полицейские, но с более широкими полномочиями.

"Работники имеют право составлять протоколы как на граждан, нарушающих общественный порядок, так и на нарушителей правил дорожного движения, а также смогут мгновенно реагировать на вызовы граждан, которые поступают из колл-центра 102. Это позволит сократить время прибытия на место происшествия до считанных минут, своевременно оказывать помощь людям и предупреждать преступления", - отметил начальник управления кадрового обеспечения ГУНП в Донецкой области Алексей Шевченко.

В пресс-службе облуправления полиции добавили, что в городах, где работает патрульная полиция (Мариуполь, Краматорск, Славянск), создание таких секторов не предусмотрено. Однако, учитывая специфику региона, который находится в зоне АТО, сектора реагирования патрульной полиции будут дополнительно сформированы в Мариуполе - для обслуживания прифронтовых поселков Сартана, Гнутово и Талаковка, Мангушский района, а также в Славянском районе, где населенные пункты расположены на значительном расстоянии друг от друга.