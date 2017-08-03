Почти треть депутатов Бундестага имеют дополнительный заработок

Среди 655 депутатов германского Бундестага всего 45 занимаются только своей основной работой, свидетельствуют результаты исследования социолога Свена Остерберга, проведенного по заказу фонда Отто Бреннера.

Более 400 человек занимаются другой работой на общественных началах, но 193 парламентария получают за дополнительную деятельность доход.

За почти четыре года, прошедшие с момента избрания в парламент нынешнего созыва, депутаты заработали 37,6 млн евро. Подсчеты основаны на информации, которую обязаны предоставлять о себе депутаты в Германии.

Однако от парламентариев не требуется ежемесячно отчитываться о каждом дополнительно заработанном ими евро, достаточно указать диапазон доходов. Десять вариантов ответа по возрастающей шкале начинаются с позиции "от 1 тыс. до 3 тыс. евро" и завершаются вариантом "250 тыс. евро и выше", отмечает Sueddeutsche Zeitung.

Большинство заработков оказалось в диапазоне 1-30 тыс. евро. Сюда попала 1121 запись о доходах из общего количества в 1263.

Около 10% депутатов зарабатывают свыше 15 тыс. евро в год и только 15 человек - более 100 тыс. евро.

Но есть и депутаты, которые сумели заработать "на стороне" не менее 2 млн евро, сообщают участники гражданской инициативы Abgeordnetenwatch. Это, например, Филипп Лерхенфельд, который представляет Христианско-социальный союз (ХСС). В том числе он получил не менее 150 тыс. евро от сельскохозяйственной компании BayWa AG и 75 тыс. евро от производителя сахара Sudzucker AG. В реальности доход Ф.Лерхенфельда, из-за отсутствия необходимости предоставлять точные суммы, мог быть еще выше.

В основном дополнительными подработками занимаются члены фракции ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель - они составляют две трети от всех депутатов, имеющих побочную оплачиваемую деятельность. При этом они получили 80% от общей суммы приработка в 37,6 млн евро, отмечает Deutsche Welle.

Зарплата по основному месту работы у немецких парламентариев с 1 июля 2016 года составляет 9,327 тыс. евро ежемесячно, сообщается на сайте Бундестага.