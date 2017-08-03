Проект создания хозяйств по производству меда участников АТО и переселенцев запущен в Хмельницкой области

При поддержке посольства Польши в Украине в Хмельницкой области запускают проект психологической реабилитации воинов АТО и занятости внутренне перемещенных лиц на основе "социальной апитерапии", сообщил президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда.

"Завтра в 10.00 в с.Антонины Красиловского района Хмельницкой области мы начинаем данный проект",- сказал З.Свереда в ходе пресс-конференции в четверг в Киеве.

По словам З.Свереды, запуску проекта предшествовала почти годовая исследовательская работа. "Мы изучали ситуацию с беженцами и воинами АТО. В Хмельницкой области более 3,5 тыс. участников боевых действий. Согласно социологическим исследованиям, около трети из них находится в очень сложном психологическом состоянии", - рассказал З.Свереда.

По его словам, в настоящее время в проекте изъявили желание участвовать 80 участников АТО и около 20 внутренне перемещенных лиц.

Президент Украинского кооперативного альянса сообщил, что участниками проекта станут те, кто успешно защитит свои бизнес-планы.

З.Свереда также рассказал, что целью проекта является создание семейных предприятий, которые будут заниматься не только пчеловодством, но и органическим садоводством, а в перспективе - создание украинско-польских предприятий по пчеловодству и переработке продукции садоводства.

"Мы просто возрождаем старинные традиции сотрудничества в данных отраслях и используем опыт Польши", - отметил З.Свереда.

По словам советника посольства Польши в Украине Йоанны Юркевич, проект осуществляется "в рамках грантов от посольства Польши". "Мы решили поддержать социальный проект, социальную апитерапию… Я уверена, что этот проект не только поможет бывшим участникам АТО и внутренне перемещенным лицам решить свои текущие проблемы, но также будет полезен для развития громады", - отметила он.

З.Свереда также рассказал, что в перспективе планирует восстановить ботанические сады Потоцкого. "Уже отреставрировали одну из частей замка Потоцкого", - рассказал он.