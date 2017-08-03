В Днепре обнаружено "реабилитационное учреждение", где содержалось 11 лиц против их воли

В помещении одного из благотворительных фондов в Днепре правоохранители обнаружили 30 лиц, 11 из которых удерживались против их воли.

Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области люди, находясь в так называемом "реабилитационном центре", располагавшемся в почти не приспособленном для проживания помещении частного дома в Днепре, якобы проходили курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости. На основании договора аренды указанное помещение использовалось одним из благотворительных фондов.

"Во время осмотра места происшествия правоохранителями установлено пребывания в доме 30 чел., 11 из которых - против собственной воли", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту незаконного лишения свободы одиннадцати человек Днепропетровская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.1 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, при которых потерпевшие попали в центр, условия их содержания, основания пребывания в учреждении, а также применение к ним физического или психологического насилия. Досудебное расследование продолжается.