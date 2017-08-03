Турчинов посещает Донецкую область

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе рабочего визита в г.Покровск Донецкой области проверил работу первой опытной установки комплексной системы информационного противодействия.

"В Покровске создана первая опытная установка комплексной системы информационного противодействия, которая позволяет полностью блокировать пророссийские теле- и радиоканалы и в то же время очень хорошо принимать все украинские. Сейчас мы проверили ее работу - работает очень качественно. Через несколько месяцев она будет установлена вдоль всей линии разграничения", - цитирует А.Турчинова городской сайт Покровска и Мирнограда "06239.com.ua" в четверг.

В сообщении говорится, что после рабочего визита в Покровск секретарь СНБО отправился на фронт в зоне проведения антитеррористической операции.