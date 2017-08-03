События

16:36 03.08.2017

С начала года 38 семей участников АТО получили квартиры в Днепропетровской области – глава ОГА

По государственной программе с начала 2017 года в Днепропетровской области квартиры получили 38 семей участников боевых действий, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

"За последние два года на Днепропетровщине ключи от собственного жилья получили более 200 семей бойцов АТО. Государство выделило средства еще на 58 квартир для семей военных. Обеспечивать этих людей жильем - одна из социальных инициатив президента Украины Петра Порошенко, выполнению которой мы уделяем большое значение", - рассказал В.Резниченко журналистам.

По его словам, еще 20 семей сейчас выбирают себе новое жилье. Квартиры семьи бойцов выбирают самостоятельно, государство компенсирует расходы на покупку. Сумму для каждой семьи высчитывают индивидуально по формуле, которую определил Кабмин. Собственное жилье по этой государственной программе получают те, кто потерял на войне близкого человека или получил тяжелые ранения и имеет статус инвалида I или II группы.

На приобретение 58 квартир Днепропетровской области из госбюджета выделено 43 млн грн.

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