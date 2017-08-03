Бразилия сократила экспорт кофейных зерен в июле до минимума с 2006г

Бразильские фермеры не спешат расставаться с урожаем кофе после падения цен на 20% с прошлогоднего пика, в результате экспорт необжаренных зерен в июле сократился до минимума за все время сбора данных - с 2006 года, пишет профильное издание Noticias Agricolas.

Поставки кофейного сырья за рубеж упали на 7,9% - до 1,599 млн мешков (каждый мешок весит 60 кг), свидетельствуют данные секретариата внешней торговли министерства развития, промышленности и внешней торговли Бразилии (SECEX). Предыдущий минимум был зафиксирован в мае 2008 года.

По оценкам представительского органа Минсельхоза Бразилии - агентства Conab, урожай кофе в этом году сократится до 45,56 млн мешков с рекордных 51,36 млн мешков годом ранее.

Между тем ряд других латиноамериканских стран продолжают наращивать производство кофе. Так, в Колумбии показатель вырос на 25% в июле по сравнению с тем же месяцем 2016 года.

"Бразилия теряет долю рынка, поскольку в целом по миру экспорт кофе растет", - отметил брокер Coffee New Selection Нельсон Салватерра.