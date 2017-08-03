Движение по Харьковскому шоссе в Киеве возобновлено, в домах протестующих восстанавливают электроснабжение

Движение по Харьковскому шоссе в Киеве, которое перекрывали протестующие против отключения электроэнергии в домах, возобновлено, сообщает Киевская горгосадминистрация со ссылкой на замглавы КГГА Петра Пантелеева.

"В результате переговоров с митингующими восстановлено движение по Харьковскому шоссе",- ообщается на странице КГГА в "Фейсбук" со ссылкой на заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

Позднее пресс-служба КГГА со ссылкой на него также сообщила, что в результате длительных переговоров с жителями домов достигнут конструктив, разработан план действий во избежание подобных ситуаций в дальнейшем.

П.Пантелеев сказал, что переговоры длились с утра при участи как представителей горгосадминистрации, района, так и ПАО "Киевэнерго".

"Сейчас электроснабжение этих домов восстанавливается. Однако в ближайшее время городские власти совместно с активами и представителями домовых объединений должны решить проблемные вопросы получения домами технических условий. Также в повестке дня - реструктуризация долгов за услуги водо- и электроснабжения и одновременно определение структуры этих долгов. Ведь сейчас учет ведется по единому прибору учета на все семь домов. Нужно выяснить, у кого именно долг", - пояснил П.Пантелеев.

Он выразил надежду на реализацию полученного решения всеми сторонами. "Ведь технические условия не выполнены, ввести в эксплуатацию дом в том состоянии, в котором его оставил застройщик, невозможно. Со своей стороны мы готовы всячески содействовать решению этой ситуации. Уже на следующей неделе "Киевэнерго" должно провести технический совет с официальными представителями домов", - также добавил П.Пантелеев.

По информации КП "Киевпастранс", возобновлено движение автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 63, 115 и трамваев №№ 8, 22, 29.

Как сообщалось, жители ряда строительных объектов Анатолия Войцеховского, расположенных в районе Дарницкой площади в Киеве, в среду около 22:30 перекрыли Харьковское шоссе из-за отключения электроэнергии.

По состоянию на утро четверга транспорт, в том числе общественный, не мог проезжать на участке в районе Института химии.

Вкладчикам строительных объектов А.Войцеховского, расположенных по Харьковскому шоссе в Киеве, необходимо самоорганизоваться и достроить электрические сети за собственный счет, считает советник мэра столицы, народный депутат Дмитрий Белоцерковец.

Генеральная прокуратура Украины в конце октября 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении застройщика А.Войцеховского, подозреваемого в совершении ряда уголовных преступлений и создании организованной преступной группы.

А.Войцеховский был задержан 15 июля 2016 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 млн грн, создании организованной преступной группы и друг их преступлениях.

Печерский райсуд Киева избрал А.Войцеховскому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 14 млн грн, после внесения которой он должен находиться по месту своего фактического проживания.