События

14:39 03.08.2017

Сотрудники СБУ в зоне АТО выявили информаторов боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции пресекли деятельность информаторов одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

"Правоохранители установили, что двое вынужденных переселенцев с временно оккупированных террористами территорий "работали" на знакомого боевика террористической организации "ДНР", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

По информации пресс-службы, мужчина и женщина передавали боевикам информацию для подготовки диверсий против сил антитеррористической операции на территории Бахмутского и Славянского районов Донецкой области.

"Злоумышленники, в частности информировали террористов о перемещении и места дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил Украины", - проинформировали в СБУ.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (организация или участие в террористической группе или организации или другое содействие ей). Продолжается досудебное следствие.

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Интерфакс-Украина
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