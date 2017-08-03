Правоохранители проводят обыски в Фонде соцстрахования

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции проводят обыски в помещениях Фонда соцстрахования по временной потере работоспособности в Киеве и по месту жительства служебных лиц в рамках уголовного производства по присвоению имущества и злоупотреблению властью.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в четверг, Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры расследует уголовное производство по фактам завладения денежными средствами Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в особо крупных размерах и злоупотребления служебными лицами этого учреждения своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (по ч. 5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и ч. 2 ст. 364 - злоупотребление властью или служебным положением УК Украины).

В рамках этого дела в четверг на основании определений суда сотрудники управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры совместно с сотрудниками департамента защиты экономики Нацполиции Украины проводят обыски в помещениях Фонда и по адресам проживания его служебных лиц с тем, чтобы найти документы и другие доказательства.