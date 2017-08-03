В ЕС считают, что закон США о санкциях против РФ учитывает интересы Евросоюза

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в принципе удовлетворен тем, что после выражения обеспокоенности Евросоюза американский закон о санкциях в отношении России был скорректирован и принял менее жесткую форму, заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Соединенные Штаты обязались консультироваться со своими союзниками, прежде чем применять новые санкции. То есть, европейские интересы могут быть выражены и учтены", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Тем не менее, по ее словам, ЕС продолжит проявлять бдительность в том, что касается реализации закона. "Если это будет затрагивать предприятия ЕС или европейские интересы, мы будем готовы действовать", - подчеркнула М.Андреева.

Она также сообщила, что накануне Ж.-К.Юнкер говорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Отвечая на дополнительный вопрос о возможных последствиях для компаний ЕС американских санкций, в частности, относительно дальнейшей судьбы проекта "Северный поток 2" и будущих закупок российского газа, который может быть вытеснен американским, она назвала такие предположения гипотезой.

По её словам, надо сначала посмотреть, как будет применяться новый закон США.

"Нужно увидеть, как будут налагаться санкции и каковы могут быть последствия для энергического сектора в Европе, следует ли нам быть обеспокоенными, и если да, то какие меры предусматривать. На этой стадии я не могу ответить на ваш вопрос, потому что ещё не было решений о наложении этих санкций", - сказала представитель Еврокомиссии.

М.Андреева отметила, что, согласно последнему варианту законопроекта, в том, что касается последствий для европейского участия в энергетических проектах и диверсификации поставок энергоносителей, уже остаётся меньше проектов, которые могут быть подвержены риску.

"Это хорошо, но это, конечно, будет зависеть от применения (закона - ИФ) в каждом конкретном случае. И мы должны оставаться бдительными", - заявила пресс-секретарь.

Она отказалась рассуждать на тему, какими могли бы быть ответные меры ЕС в случае ущерба европейским интересам, повторив, что надо действовать, рассматривая каждый конкретный случай.

"Любая реакция возможна", - сказала М.Андреева, отметив при этом, что закон США предусматривает консультации с Евросоюзом.