События

14:11 03.08.2017

Имя Кличко стало символом победы и прославило Украину на весь мир - Порошенко

Украина гордится достижениями многократного чемпиона мира по боксу Владимира Кличко, заявил президент страны Петр Порошенко.

"Имя Кличко стало символом победы и прославило Украину на весь мир. А триумфы Владимира всегда будут жить в нашей памяти как пример стальной силы воли. Украина гордится тобой, Чемпион", - написал президент на своей странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

Как сообщалось, в четверг, 3 августа, украинский боксер В.Кличко заявил о завершении своей 27-летней боксерской карьеры и намерении заняться другой деятельностью.

29 апреля 2017 года экс-обладатель титулов чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA 41-летний В.Кличко уступил в титульном поединке за пояса по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.

Профессиональная карьера Вл.Кличко включает 64 победы в 69 поединках, 54 из них - нокаутом. Он участвовал в 29 боях за титул чемпиона мира, что является рекордом в боксе в супертяжелом весе.

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Интерфакс-Украина
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