События

14:02 03.08.2017

Количество слепых людей в мире может увеличиться втрое к 2050 году

Количество слепых людей по всему миру чуть более чем через 30 лет может вырасти в три раза, говорится в исследовании, опубликованном в международном медицинском издании The Lancet Global Health.

Ученые прогнозируют, что к 2050 году в мире, если не будут улучшены и разработаны новые методы лечения, будет насчитываться около 115 млн слепых людей.

Отмечается, что подобный рост числа слепых авторы исследования связывают с увеличением доли стареющего населения в мире.

Специалисты в своей работе проанализировали данные из 188 стран, которые показали, что более 200 млн людей по всему миру на данный момент имеют нарушения зрения разной степени - от умеренных до серьезных. По прогнозам ученых, эта цифра к 2050 году может возрасти до 550 млн человек.

По данным медицинского издания, наибольшее количество слепых и страдающих от нарушения зрения людей зафиксировано в странах Южной (11,7 млн) и Восточной Азии (6,2 млн), а также в странах к югу от Сахары (более 4% населения региона).

Издание отмечает, что данные исследования должны подтолкнуть власти разных стран мира к развитию системы здравоохранения, в частности, увеличению инвестиций на лечение и хирургию глаз.

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