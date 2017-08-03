Группа украинцев попала под камнепад в Северной Осетии

Семеро украинцев попали в чрезвычайную ситуацию в Северной Осетии, трое из них травмированы, сообщает консульская служба МИД Украины.

"Семеро украинцев попали в чрезвычайную ситуацию в Северной Осетии. Трое травмированы. Продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении консульской службы МИД в Твиттере.

В службе пообещали информировать о дальнейшем развитии ситуации.

По информации Главного управления МЧС России в Северной Осетии, утром поступило сообщение от альпинистов из Одессы (группа из семи человек), совершающих переход через перевал Доппах о том, что группа попала под камнепад. Двое человек, оказавшиеся под завалами, были высвобождены участниками группами, но при этом получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно.