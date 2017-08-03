Популярность Макрона продолжает снижаться

Все меньше французов одобряют деятельность президента страны Эмманюэля Макрона, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса компании YouGov.

Так, лишь 36% респондентов на данный момент положительно оценивают деятельность главы государства. Отмечается, что с начала работы на посту президента Франции рейтинг одобрения Э.Макрона снизился на 14 процентных пунктов.

Между тем 49% опрошенных заявили, что не одобряют деятельность французского лидера. Этот показатель за почти три месяца президентства Э.Макрона увеличился на 13 процентных пунктов.

Практически такой же рейтинг популярности у премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. Его деятельность одобряют только 37% французов.

Опрос проводился 26-27 июля, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.