События

12:12 03.08.2017

В госсобственность возвращена недвижимость в Харькове общей стоимостью более 22 млн грн

Суд вернул Министерству инфраструктуры Украины право собственности на нежилые помещения в Харькове площадью более 2 тыс. кв. м, которые в 2009 году незаконно выбыли из государственной собственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Производственные помещения государственного предприятия в 2009 году при отсутствии согласия министерства незаконно выбыли из собственности государства. Недобросовестный арендатор через суд оформил на себя право собственности на них и продал третьим лицам", - информируют в ведомстве в четверг.

В связи с этим, как отмечается, прокурор обратился в суд и в апелляционную инстанцию, и добился признания договора купли-продажи недействительным.

"Несмотря на то, что суд установил факт принадлежности этого имущества к государственной форме собственности, помещение продолжало находиться в распоряжении частного предприятия. В здании функционировали производственные цеха. Поэтому в марте 2017 прокуратура подала иск в хозяйственный суд области с требованием признать право собственности за Министерством инфраструктуры Украины. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию прокуратуры", - информируют в прокуратуре.

По информации ведомства, общая стоимость нежилого помещения составляет более 22 млн грн.

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