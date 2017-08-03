События

12:10 03.08.2017

Заседание по делу Януковича перенесли на 10 августа

Оболонский районный суд г.Киева продолжит слушание дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича 10 августа, а на 15 августа по просьбе прокуратуры для допроса в суд будет вызван важный свидетель.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе судебного заседания в четверг государственный адвокат Виталий Мешечек просил суд предоставить ему месяц для ознакомления с материалами дела с 1 по 28 том. Однако суд отказал ему в этом, отметив, что на последующих заседаниях будут изучаться доказательства, с которыми защитник уже ознакомлен - с 29 по 51 том.

После этого сторона гособвинения попросила о допросе свидетеля Юрия Сергеева, который в 2014 году занимал должность постоянного представителя Украины при ООН и присутствовал на заседании Совета безопасности ООН, проживающий на территории США, и в определенные дни будет находиться на территории Украины, и суд удовлетворил это ходатайство, отметив, что показания этого свидетеля для всех участников процесса.

Свидетель вызван на 15 августа 14:00.

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