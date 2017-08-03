НАБУ задержало родственника экс-директора Южно-Украинской АЭС

Национальное антикоррупционное бюро Украины 2 августа задержало родственника экс-директора Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС) по подозрению в воровстве 27 млн грн средств НАЭК "Энергоатом", сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

"По версии следствия, задержанный, используя родственные связи с бывшим генеральным директором Южно-Украинской АЭС, в течение 2012-2014 годов содействовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке электрощитового оборудования … Оборудование поставлено по завышенным ценам, вследствие чего интересам государства нанесен ущерб в размере 27 млн грн", - поясняется в сообщении.

В рамках дела, помимо одного задержанного, еще 13 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. При этом 4 лица подписали соглашения о признании вины, 5 – объявлены в розыск. По данным НАБУ, в бюджет возвращены 1,5 млн грн, наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 100 млн грн.

Как сообщалось, с августа 2012 года по март 2014 года обязанности гендиректора ЮУАЭС исполнял Вячеслав Кузнецов.