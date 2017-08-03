Российские военные ввели на Донбассе план "Кольцо" для задержания наемников, покинувших части, разрешено стрелять на поражение

Российское командование ввело в действие план "Кольцо" на территории Донецкой и Луганской областей для поиска и задержания российских наемников, которые самовольно покинули воинские части 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Российское оккупационное командование предпринимает меры по поиску и задержанию российских наемников, которые самовольно оставили воинские части 1 и 2 АК ВС РФ. На территории Донецкой и Луганской областей введен в действие план "Кольцо", который предусматривает выставление дополнительных блокпостов на автомобильных дорогах и вдоль неконтролируемого участка государственной границы Украины с РФ", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в четверг.

При этом военнослужащим и сотрудникам т.наз. "МВД", которые будут привлекаться к реализации плана, разрешено открывать огонь на поражение в случае невыполнения их требований.

Украинская разведка также информирует, что ухудшение ситуации с денежным обеспечением побуждает личный состав российских оккупационных войск к поиску альтернативных источников обогащения. Так, военнослужащие одной из воинских частей 2 АК ввели "порядок передачи оборудованных передовых позиций" во время ротации за денежное вознаграждение – "такса" за один блиндаж (блокпост) составляет 10 тыс. российских рублей. В случае отказа новоприбывшего подразделения оплатить "комфорт" фортификационное оборудование уничтожается путем подрыва.