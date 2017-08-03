Суд оштрафовал замглавы НАПК Радецкого на 6800 грн

Днепровский районный суд г.Киева привлек заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслана Радецкого к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения и обязал выплатить штраф в сумме 6800 грн.

Как сообщается в четверг на сайте Генеральной прокуратуры Украины, ведомство участвует в судебном рассмотрении административного дела в отношении Р.Радецкого по частям 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несообщение и совершение действий в условиях реального конфликта интересов).

По информации Генпрокуратуры, соответствующие протоколы о данном правонарушении составлены департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины. В полицию на действия Р.Радецкого пожаловался руководитель департамента мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции НАПК Александр Писаренко.

"Решением Днепровского районного суда г.Киева 02.08.2017 Радецкий Р. привлечен к ответственности за совершение правонарушений, связанных с коррупцией, наложено взыскание в виде штрафа в сумме 6800 грн", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 15 июня 2017 года в служебном кабинете Р.Радецкого прошли обыски. Как рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, процессуальные действия в отношении члена НАПК Р.Радецкого проводились в соответствии с решением суда в рамках расследования о фальсификации документов.

Сам Р.Радецкий связал проведенные у него в рабочем кабинете обыски с предстоящим рассмотрением Верховной Радой законопроекта о "перезагрузке НАПК".

Ранее 11 апреля Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду Украины законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования порядка организации работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции)" (№ 6335).