Судебное заседание по делу о госизмене Януковича не смогло начаться вовремя

Оболонский районный суд Киева не смог вовремя начать заседание по рассмотрению дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича из-за проблем со звуковой аппаратурой.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание, которое должно было начаться в 10.00, было отложено на некоторое время из-за того, что в суде возникли проблемы с аудиофиксацией процесса.

В.Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.

По решению суда дело рассматривается по специальной (заочной) процедуре.