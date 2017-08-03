Протестующие против отключения э/э перекрыли Харьковское шоссе в Киеве

Митингующие против отключения электроэнергии за долг жители дома на Харьковском шоссе перекрыли это шоссе в районе остановки "Институт химии", движение трамваев и автобусов заблокировано.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, в четверг с 4-х утра митингующие заблокировали работу трамваев маршрутов №№ 8, 22, 29 и автобусов №№ 42, 45, 51, 3, 115.

Движение трамваев маршрута №8 организовано следующим образом: бул. Перова - ст. м "Лесная"; движение трамваев маршрута №22: ул. Перова - Дарницкое ТРЭД. Трамваи маршрута №29 курсируют от ст. м. "Лесная" до ул. Сабурова.

Выезд автобусов маршрутов №№ 42, 45, 51, 63, 115 происходит в объезд Харьковского шоссе. Движение автобусов №115 организовано с Дарницкой площади до Контрактовой площади, автобусов №45 – от ст. м. "Харьковская" до ул. Привокзальной. Движение автобусов №51 организовано на двух участках: ст. м. "Красный Хутор" - ул. Привокзальная, ст. м. "Лыбидская" - Дарницкая площадь. Автобусы маршрутов №63 курсируют от ст. м. "Красный Хутор" до ул. Привокзальная, автобусы маршрута №42 - от ул. Шептицкого до Дарницкого универмага.

На перекрытом участке шоссе работает полиция, сообщает КГГА.

Как сообщают СМИ и соцсети, жители ряда домов перекрывали накануне Дарницкую (бывш. Ленинградскую) площадь, протестуя против отключения энергоснабжения из-за значительной задолженности. При этом протестующие не согласны с тем, что долг настолько большой (более 3 млн грн).

По информации интернет-издания "Украинская правда", по состоянию на 9.05 к протестующим вышли заместитель директора департамента – начальник управления жилищно-коммунальной политики КГГА Александр Малыхин и представительница администрации Днепровского района. Также ожидают представителя "Киевэнерго" для сверки задолженности.