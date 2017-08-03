Специальная рабочая группа проверит соблюдение правил пожарной безопасности в заведениях на побережье Одессы, сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

Такое решение было принято в ходе внеочередного заседания Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета в связи с чередой пожаров в течение последних полутора месяцев в заведениях общественного питания и массового пребывания людей, расположенных на побережье.

В состав группы войдут представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, Национальной полиции, профильных служб Одесского горсовета и депутаты.

Также в ходе заседания было решено рассмотреть возможность установления дополнительных пожарных гидрантов и организации дополнительных мест забора воды специализированными машинами ГСЧС в прибрежной зоне города.

Как сообщалось, с начала курортного сезона в Одессе прошла череда пожаров, которые серьезно повредили или вовсе уничтожили развлекательные заведения. За последнюю неделю таких пожаров произошло три: 25 июля пожар уничтожил ресторан "Хуторок" в районе пляжа "Ланжерон", в ночь на 30 июля уничтожил ночной клуб "Пляжник" на побережье в районе 13-й ст. Большого Фонтана, а днем 31 июля в одесской Аркадии произошел пожар в пиццерии.

Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области заявило, что все эти происшествия связаны с нарушениями противопожарных правил.

Между тем одесситы обсуждают, что пожары могут быть связаны с попыткой одной из местных бизнес-групп, имеющей активы в торговой сфере, недвижимости и СМИ усилить контроль над сферой развлечений и ресторанного бизнеса в Одессе.