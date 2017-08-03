События

07:20 03.08.2017

Боевики за сутки 30 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований ОРДЛО совершили 30 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В зоне АТО продолжает сохраняться напряженная ситуация. Так в конце прошлых суток российско-оккупационные войска усилили обстрелы позиций сил АТО используя при этом уже тяжелое вооружение… Всего за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. Дважды враг применял артиллерию калибра 122 миллиметра, 7 раз - минометы. Силы АТО 18 раз, быстрым и точным огнем, прекращали обстрелы противника. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Мариупольском направлении боевики вечером обстреливали позиции ВСУ в Водяном из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и вооружения БТР, в окрестностях Лебединского – из артиллерии калибра 122 мм, вблизи Широкино и Павлополя – из стрелкового вооружения.

На Донецком направлении боевики с 18.00 до полуночи обстреливали южные пригороды Авдеевки из гранатометов и стрелкового вооружения.

На Луганском направлении боевики обстреливали из минометов Крымское, Троицкое и Катериновку, из гранатометов – Новоалександровку и Новозвановку.

Кроме того, около 22.00 боевики выпустили по меньшей мере 6 мин калибра 120 мм по жилым домам Водяного.

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