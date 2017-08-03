События

05:02 03.08.2017

Небольшой самолет совершил аварийную посадку на пляже в Португалии, двое отдыхающих погибли

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на популярном среди отдыхающих пляже близ Лиссабона, в результате чего два человека погибли, сообщают в среду португальские СМИ.

Погибшие - загоравшие на пляже Капарика 56-летний мужчина и восьмилетняя девочка. В сообщениях отмечается, что самолет проехал по загоравшему на песке мужчине. Лишившаяся жизни девочка отдыхала на пляже с родителями. Они не пострадали.

На борту самолета находились два человека. Они не получили травм и дают показания полиции.

Предполагается, что решение совершить посадку на пляже было принято в связи с произошедшей во время полета поломкой. СМИ отмечают, что, судя по фотографиям, одно из крыльев летательного аппарата получило повреждения.

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