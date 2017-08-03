Совбез ООН принял резолюцию о предотвращении попадания оружия в руки террористов

Совет безопасности ООН принял резолюцию 2370 (2017) о предотвращении попадания оружия в руки террористов, направленную на предотвращение постоянной угрозы изготовления, хранения, передачи, приобретения или использования оружия террористическими группами, сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН.

"Целью этой резолюции является дальнейшее повышение эффективности мер по контролю над вооружениями, осуществленных на национальном, региональном и международном уровнях с целью прекращения незаконного использования стрелкового оружия и легких вооружений, а также компонентов для производства самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении на сайте представительства.

Украинская делегация призвала международное сообщество к дальнейшему усилению пограничного и экспортного контроля, правил передачи вооружений и укреплению международного сотрудничества правоохранительных и разведывательных органов.

"Отдельно было привлечено внимание международного сообщества к продолжению нарушений международного права Российской Федерацией, которая поставляет на оккупированную территорию на востоке Украины многочисленные виды оружия, которые используются для проведения террористических атак, в т.ч. для сбивания малайзийского рейса МН17… В связи с этим украинская делегация подчеркнула необходимость усиления обязательств, подтвержденных в принятой резолюции, о прекращении поддержки террористов, а также важность привлечения к ответственности тех, кто поставляет оружие, финансирует или предоставляет любую другую поддержку террористам", - отмечают в сообщении.