Республиканцы и демократы приветствуют подписание Трампом закона о санкциях против РФ

Ряд видных республиканцев и демократов в среду одобрили подписание президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях в отношении РФ, Ирана и КНДР.

"Я приветствую решение Трампа подписать закон, предусматривающий новые санкции в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Вступление в силу этого документа, который заручился подавляющей поддержкой обеих партий в обеих палатах Конгресса, посылает серьезный сигнал как друзьям, так и врагам: Соединенные Штаты будут привлекать к ответственности страны за их агрессивное и дестабилизирующее поведение, которое угрожает нашим национальным интересам и интересам наших партнеров", - говорится в заявлении республиканца Джона Маккейна.

Он подчеркнул, что опасения, выраженные Д.Трампом в его заявлении "неудивительны, хотя и неуместны".

Поддержал решение Д.Трампа и другой республиканец, спикер палаты представителей Пол Райан.

"Сегодня Соединенные Штаты направили мощный сигнал нашим противникам, что их привлекут к ответственности за их действия... Мы продолжим использовать каждый инструмент американской власти, чтобы защищать эту нацию и людей, которым мы служим", - говорится в его заявлении.

Поддержали подписание закона и демократы. При этом лидер меньшинства в Палате представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси выразила опасения относительно того, насколько президент Д.Трамп будет соблюдать этот закон.

"Тревожные контакты команды Трампа и ее поведение в вопросе России требовали более мощных санкций и жестких ограничений на способность президента отменить их. Заявление президента Трампа вызывает серьезные вопросы относительно того, как его администрация собирается выполнять закон, или он продолжит поддерживать и поощрять агрессию Москвы", - говорится в заявлении Н.Пелоси.

Она подчеркнула, что "демократы потребуют жесткого надзора для обеспечения строгого и немедленного выполнения закона о санкциях".

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер написал в своем "Твиттере": "Подписание президентом санкционного закона было правильным решением, однако это заявление (Дональда Трампа - ИФ) свидетельствует, что Конгрессу придется смотреть в оба за его администрацией".

Он также отметил, что "закон о санкциях демонстрирует возможность для обеих сторон (партий - ИФ) работать вместе, чтобы обуздать президента, когда он отклоняется от курса".

"Это должно стать моделью для работы в будущем", - заключил Ч.Шумер.

Ранее в среду американский президент подписал закон о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, принятый до этого в Конгрессе.