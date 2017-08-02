"Нафтогаз" не будет снимать претензии и отменять иски к "Газпрому" – коммерческий директор НАК

НАК "Нафтогаз Украины" считает обоснованным свои два иска к ПАО "Газпром" в Стокгольмском арбитраже, не намерен их отменять и рассчитывает на победу по обоим, заявил коммерческий директор НАК Юрий Витренко в ответ на заявление МИД РФ об условиях сохранения транзита российского газа через Украину.

"Никто снимать претензии и отменять абсолютно обоснованные иски в отношении "Газпрома" не будет", – написал он на своей странице в Facebook вечером в среду.

Ю.Витренко напомнил, что иск "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже по контракту на куплю-продажу газа был признан обоснованным, и требования украинской компании были удовлетворены.

"Наш иск по транзиту не менее обоснован. Так что выиграли по одному иску, рассчитываем на победу и по второму иску", – заявил он.

Ранее в среду в российском МИДе заявили, что "сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома".

Помимо того в МИД РФ утверждают, что концепция строительства "Северного потока–2" не подразумевает прекращения транзита российского газа по действующим газопроводам.

"Этим заявлениям веры нет. Прошлый раз нас тоже уверяли, что запуск "Северного потока-1" не приведет к уменьшению транзита через Украину. Обманули", – прокомментировал Ю.Витренко вторую часть заявления российского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что еще недавно российская сторона публично заявляла, что ни при каких обстоятельствах транзита через Украину по окончанию текущего контракта не будет.

По его словам, изменилась эта позиция только после того, как Украина в Стокгольмском арбитраже потребовала удовлетворения своего контрактного права о пересмотре транзитного тарифа в соответствии с европейскими условиями тарифообразования. Ю.Витренко напомнил, что эти условия позволяют "Нафтогазу" требовать гораздо более высокой платы за транзит для покрытия увеличившихся расходов из-за необходимости ускоренно амортизировать украинскую газотранспортную систему.

"Другими словами, на добрую волю "Газпрома" мы не рассчитываем", – подытожил коммерческий директор НАК.

Как сообщалось, помимо исков "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже претензии к "Газпрому" имеет также Антимонопольный комитет Украины. В январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. С того времени штраф вырос уже до 172 млрд грн (около $6,6 млрд) за счет пени за его неоплату, и в Украине стартовало принудительное исполнение решения суда о взыскании этой суммы.