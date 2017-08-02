Взрыв произошел в одном из домов в Ереване

В Ереване в одном из домов, расположенных в районе Давидашен, в среду вечером произошел взрыв, сообщили "Интерфаксу" в МЧС Армении.

"Инцидент произошел около 20 часов в одном из домов по 2-й улице Давидашена. На место происшествия направились пожарные и представители правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

О причинах взрыва не сообщается.

Между тем, армянские СМИ сообщают, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасами. Двое молодых людей пытались распилить боеприпас, что привело к взрыву, пишут СМИ.