Полторак проверил в зоне АТО боеготовность артиллеристов и танкистов, а также поздравил десантников

Министр обороны Украины Степан Полторак в среду осуществил рабочую поездку в зону проведения антитеррористической операции, в рамках которой проверил боевую готовность некоторых артиллерийских и танковых подразделений, отведенных от линии разграничения.

"Остался доволен боевым духом наших военнослужащих, надлежащим техническим состоянием техники и бытовыми условиями бойцов", - отметил министр после посещения одного из артиллерийских дивизионов, сообщает пресс-служба Минобороны.

С.Полторак также посетил танковый батальон, отметив слаженность экипажей танков, подготовку личного состава танковых подразделений и готовность техники к применению.

Кроме того, министр побывал в одном из взводных опорных пунктов на линии разграничения. Он пообщался с личным составом, отметил подготовленность опорного пункта в инженерном отношении, а также ознакомился с материально-техническим обеспечением и организацией проведения мер по боевой подготовке.

В зоне АТО С.Полторак поздравил десантников одной из бригад Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником – вручил им награды и ценные подарки.

"С первых дней войны десантники были там, где трудно. И даже будучи ранеными, оставались на поле боя, пока боевая задача не будет выполнена… Ни одна серьезная военная операция в районе проведения АТО не проводилась без участия подразделений ВДВ. Это и бои за Луганский и Донецкий аэропорты, Саур-Могилу и множество других", - подчеркнул глава Минобороны.