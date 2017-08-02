Боевики 5 раз нарушали перемирие в среду, о пострадавших не сообщается

Незаконные вооруженные формирования в среду уменьшили количество огневых провокаций в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом с полуночи и до 19 часов боевики 5 раз нарушили перемирие", - говорится в сводке по состоянию на 19:00 среды, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

При этом о погибших о пострадавших в результате обстрелов в сводне не сообщается.

На луганском направлении боевики обстреляли опорные пункты сил АТО в с.Крымское и х.Причепиловка Новоайдарского района, а около 16:00 выпустили по меньшей мере 30 82-мм мин по украинским защитникам в с.Троицкое Попаснянского района.

"На Донецком направлении из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования стреляли по Авдеевке, а на Мариупольском работал снайпер", - говорится в сводке.

По данным пресс-центра, силы АТО отвечали на провокации боевиков стрелковым оружием и крупнокалиберными пулеметами.