Киевские власти сообщили об усиленном поливе дорог в святи с жаркой погодой

В связи с жаркой погодой в Киеве КП "Киевавтодор" в усиленном режиме осуществляет полив дорог города, сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) в среду.

"Такие профилактические меры должны уменьшить испарение вредных веществ от горячего асфальта в воздух и способствовать сохранению дорожного полотна", - поясняют в КГГА.

В сообщении отмечается, что для получения желаемого эффекта дорожники работают круглосуточно, в том числе ночью и на рассвете, когда температура воздуха составляет +32-34°С, а дорожного покрытия – свыше +50°С. Днем вода моментально испаряется.

Кроме того, дорожники подчеркивают, что работа ночью и рано утром позволяет избежать загруженности дорог и пробок.