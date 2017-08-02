Суд вернул обвинительный акт по делу экс-замглавы Минздрава Василишина для нового рассмотрения

Апелляционный суд Киева вернул обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Украины Романа Василишина в Печерский райсуд Киева для нового судебного рассмотрения.

"Прокуратура Киева обжаловала решение Печерского райсуда столицы, которым обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Украины возвращен прокурору. 02.08.2017 Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и вернул обвинительный акт в отношении экс-чиновника Минздрава на новое судебное рассмотрение в Печерский районный суд Киева", - сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в "Фейсбук" подтвердила, что речь идет о Р.Василишине.

В прокуратуре напомнили, что экс-замминистра здравоохранения совместно с заведующим отделением Александровской больницы Киева Юрием Серняком создал систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности осуществлять функциональные обязанности, в частности, проводить операции в этой больнице. По коррупционной схеме ряд врачей был обязан передавать им деньги, полученные от пациентов.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Р.Василишина и Ю.Серняка.

По информации генпрокурора Юрия Луценко, Ю.Серняк лично распределял врачей на операции, за каждую из которых врачи от пациентов требовали деньги и сдавали их Ю.Серняку, который один раз в неделю передавал заместителю министра от 50 до 100 тыс. грн.

Р.Василишин был задержан 8 июля 2016 года во время получения взятки. Днепровский райсуд Киева избрал для Р.Василишина меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 2 млн грн. Его дочь 11 июля внесла залог в сумме 2 млн грн.