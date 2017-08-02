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19:12 02.08.2017

МИД приветствует подписание договора о дружбе и сотрудничестве между Болгарией и Македонией

Министерство иностранных дел Украины приветствует подписание исторического Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Болгария и Республикой Македония.

"Подписание этого важного документа будет способствовать укреплению безопасности, созданию климата взаимного доверия и партнерства в регионе. Договор является примером готовности руководства Болгарии и Македонии решать важные вопросы цивилизованным путем, исповедуя европейские ценности и подходы", - сообщается на странице МИД Украины в соцсети Facebook в среду.

В ведомстве отмечают, что укрепление болгарско-македонских отношений является важным для Украины, учитывая традиционно дружеские отношения Украины с Болгарией и Македонией, а также преданность Украины, Македонии и Болгарии европейской и евроатлантической интеграции.

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Интерфакс-Украина
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