МИД приветствует подписание договора о дружбе и сотрудничестве между Болгарией и Македонией

Министерство иностранных дел Украины приветствует подписание исторического Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Болгария и Республикой Македония.

"Подписание этого важного документа будет способствовать укреплению безопасности, созданию климата взаимного доверия и партнерства в регионе. Договор является примером готовности руководства Болгарии и Македонии решать важные вопросы цивилизованным путем, исповедуя европейские ценности и подходы", - сообщается на странице МИД Украины в соцсети Facebook в среду.

В ведомстве отмечают, что укрепление болгарско-македонских отношений является важным для Украины, учитывая традиционно дружеские отношения Украины с Болгарией и Македонией, а также преданность Украины, Македонии и Болгарии европейской и евроатлантической интеграции.