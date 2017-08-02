Киев призывает завершить расследование и наказать виновных в гибели в ОРЛО сотрудника СММ ОБСЕ из США

Украинская сторона настаивает на завершении расследования и привлечении к ответственности виновных в гибели сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, гражданина США, который подорвался на мине на территории ОРЛО в апреле, подчеркивает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Угрозы и насилие по отношению к наблюдателям, которые продолжают иметь место в ОРДЛО, возмутительны и недопустимы. Мы призвали завершить расследование и наказать виновных в гибели в ОРЛО сотрудника СММ, который был гражданином США", - написала она на странице в Фейсбуке по итогам заседания ТКГ в среду.

Киев также требует привлекать к ответственности лиц, которые подвергают вербальной и физической агрессии представителей СММ, в частности, тех, кто вчера в Оленовке более 7 часов удерживал сотрудников СММ ОБСЕ. "Мы категорически осуждаем этот непозволительный и возмутительный факт", - указала Д.Олифер.

Как сообщалось, в конце апреля в районе н.п.Пришиб Луганской области (ОРЛО) подорвался на мине автомобиль СММ ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США.

1 августа возле поселка Оленовка Волновахского района Донецкой области члены "ДНР" задержали на более чем 7 часов грузовой автомобиль с видеооборудованием СММ ОБСЕ.