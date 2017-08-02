События

17:48 02.08.2017

Впервые за последние годы День Харькова отпразднуют на центральной площади города

23 августа на площади Свободы в Харькове по случаю Дня города состоится большой праздничный концерт, сообщает пресс-служба городского совета.

"Впервые за несколько лет мы масштабно отпразднуем День города и проведем большой концерт. Мы пригласили на празднование иностранные делегации, гостей из других городов Украины. Очень хочется, чтобы этот праздник запомнился, и у всех было отличное настроение", - отметил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

В концерте примут участие группы "Грибы", дуэт "Потап и Настя", поп-группы "Dzidzio", Ирина Билык и Наталья Могилевская. Завершит концерт фаер-шоу.

Кроме того, в сквере "Стрелка" с 23 по 27 августа пройдет фестиваль еды, где будут представлены традиционные блюда итальянской, мексиканской, французской и украинской кухонь. Во время фестиваля на специальной сцене будут выступать харьковские группы, а 24 августа пройдет концерт, посвященный Дню Независимости Украины.

И.Терехов обратился к правоохранительным органам с просьбой увеличить на День города и День Независимости количество патрулей на улицах Харькова. Он сообщил также, что в эти дни по городу будут дежурить бригады скорой помощи и пожарные.

С 2014 года концерты на пл.Свободы по случаю Дня города в Харькове не проводились.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Трамп: США вместе с союзниками и друзьями будут противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны РФ

Правоохранители проводят обыск в горсовете Бучи

Против белорусских компаний, поставляющих продукцию ОРДЛО, будут введены санкции

С начала АТО погибли почти 470 десантников

В Украине за шесть месяцев этого года произошло более 76 тыс. ДТП

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд вернул обвинительный акт по делу экс-замглавы Минздрава Василишина для нового рассмотрения

МИД приветствует подписание договора о дружбе и сотрудничестве между Болгарией и Македонией

Киев призывает завершить расследование и наказать виновных в гибели в ОРЛО сотрудника СММ ОБСЕ из США

Суд подтвердил госсобственность сквера Небесной сотни

Игнорирование РФ и ОРДЛО вопросов безопасности на Донбассе не позволяет достичь прогресса на других направлениях – Олифер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа ковриков компьютерных
РЕКЛАМА