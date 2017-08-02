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17:41 02.08.2017

Суд подтвердил госсобственность сквера Небесной сотни

Высший хозяйственный суд Украины в среду оставил в силе решение хозяйственных судов предыдущих инстанций о возврате в государственную собственность земельных участков вблизи Михайловской площади в Киеве, где общественностью города был обустроен сквер Небесной сотни, сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Спорные земли находятся в пределах Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" на территории достопримечательности археологии национального значения - Культурный слой Города Ярослава, в пределах охранной зоны ансамбля сооружений Софийского собора в г.Киеве и принадлежат к землям историко-культурного назначения национального и местного значения, где запрещается любое строительство, кроме строительства особенно важных сооружений по индивидуальным проектам", - напомнила Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Однако, по ее словам, вопреки закону спорные участки были предоставлены Киевским городским советом под коммерческое строительство.

"На сегодня суды всех инстанций согласились с доводами прокурора о незаконности такого решения, признали их обоснованными и удовлетворили иск в полном объеме", - подчеркнула Л.Сарган.

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