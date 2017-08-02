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17:27 02.08.2017

Игнорирование РФ и ОРДЛО вопросов безопасности на Донбассе не позволяет достичь прогресса на других направлениях – Олифер

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе констатирует, что достичь прогресса на политическом, гуманитарном, экономическом направлениях на Донбассе не удается из-за игнорирования РФ и ОРДЛО вопросов безопасности, подчеркивает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Игнорирование РФ и ОРДЛО вопросов безопасности не позволяют достичь прогресса на других направлениях, в частности, на политическом, гуманитарном, экономическом", - написала она на странице в "Фейсбуке" по итогам заседания ТКГ в среду.

По ее словам, основной вопрос работы ТКГ в эту среду – соблюдение режима неприменения огня со стороны ОРДЛО.

"В контексте договоренностей лидеров стран Нормандского формата от 24 июля 2017 года Трехсторонняя контактная группа призвала представителей ОРДЛО обеспечить взятые на себя обязательства и прекратить стрелять", - добавила Д.Олифер.

Кроме того, Киев настаивает на денонсации указа президента России Владимира Путина о признании документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; отказе от экспроприации украинских предприятий в ОРДЛО, а также на отмене псевдограницы и внедрения рублевой зоны.

Отдельно участники ТКГ еще раз отметили, что заявление о так называемой "Малороссии" являются провокацией и полностью противоречат Минским соглашениям.

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